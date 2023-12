Rugby, tutti i risultati del weekend gialloverde BRC

UNDER 18

10.12.23 Biella Rugby v Savona Rugby 22-12 (12-7)

Marcatori. Mete: Trocca, Silvestrini (2). Trasformazioni: Salussolia, Fusaro. Penalty: Fusaro.

Biella Rugby: Meneghetti (52’ Rava); Defilippi, Fusaro (cap.), E. Castello, Formigoni (46’ Grillenzoni); Salussolia, Besso; Trocca, Rossi, Bisio; Borno, Buturca; Silvestrini (78’ Grandi), Bredariol (56’ Pacchiarotti), Gibello. A disposizione: Zavallone, Curatolo.

Pietro Giordano, coach: “Partita tirata nel punteggio e nervosa, i ragazzi faticano a trovare spazi nella manovra offensiva e continuità; tanti i calci di punizione concessi per mancanza di sostegno immediato. Superata bene la prova difensiva, seppur pesino i due cartellini gialli rimediati per placcaggi portati sopra le spalle. Era un match da vincere e così è stato: prontissimi a risolvere i problemi riscontrati e pronti per il ritorno che si preannuncia duro e decisivo per la seconda fase. Complimenti a tutti perché la squadra è sempre stata avanti nel punteggio. Staff da dieci e lode”.

UNDER 16

9.12.23 Volvera Rugby v Biella Rugby 0-76 (0-49)

Marcatori. Mete: Corcoy, Grillenzoni, Salussolia (3), Baiguera (5), Protto, Grillenzoni. Trasformazioni: Salussolia (8).

Biella Rugby: Parnenzini; Deni, Grillenzoni, Baiguera, Vitta; Salussolia, Bocchino; Zavarise, Vatteroni, Corcoy; Perju, Borio; Protto, Ferro, Rossi. A disposizione: Pidello, Gheller, Rebecchi.

Edo Barbera, coach: “Biella che si presenta in campo compatto e mette subito sui binari l’esito della partita. Ottima prova di squadra e punto di partenza ideale per preparare l’ultimo impegno del 2023 domenica prossima in casa”.