Vigili del Fuoco, al Comando di Biella entrano 7 nuovi Capi Squadra

In foto, i nuovi Capi Squadra con il Direttore Regionale dei VVF del Piemonte Alessandro Paola, che insieme al Comandante dei Vigili del Fuoco di Biella Fabio Callegari ha consegnato i caschi rossi ed i nuovi gradi da apporre sulla divisa

Oggi, con l’esame di fine corso, dopo un percorso formativo di rilievo nazionale durato tre mesi, 7 vigili del Comando di Biella sono stati promossi alla qualifica di Capo Squadra ed ora spetterà loro la responsabilità di guidare le squadre di soccorso.

Dopo una lunga esperienza maturata da vigili, ad indossare il casco rosso (casco che indossa il Capo Squadra, a differenza dei Vigili che indossano il casco nero), consegnatogli in una breve cerimonia tenutasi presso la Direzione Regionale VVF del Piemonte, saranno Marco Zito, Fabio Ariezzo, Domenico Romano, Francesco Trudettino, Mariano Olivieri, Angelo Piola e Claudio Figliuolo.

Tutti e sette proseguiranno l’attività di soccorso presso il Comando di Biella. Il Comandante Fabio Callegari, a nome proprio e di tutto il Comando di Biella accoglie, o meglio ri-accoglie, i nuovi Capi Squadra ed augura loro i migliori auspici per la vita professionale e lo sviluppo di carriera.