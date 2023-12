Biella, giovane nota un uomo che dorme per strada al gelo. Si preoccupa e chiama i Carabinieri (foto di repertorio)

Un giovane rientra a casa ma trova un uomo a terra, intento a dormire al freddo e al gelo. Preoccupato per la sua condizione, ha subito richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

È accaduto poco dopo la mezzanotte, in via Lamarmora, a Biella, a pochi passi dal centro. Sul posto si sono portati i Carabinieri per l'assistenza e sincerarsi delle sue condizioni.

L'uomo, un 64enne senza fissa dimora, avrebbe spiegato di sentirsi bene e di essere in attesa di un alloggio messo a disposizione dal Comune, con cui avrà un appuntamento a breve.