Bambina di 5 anni graffiata da un cane, soccorsa a Piatto dal 118

Momenti di preoccupazione a Piatto, dove una bambina di 5 anni è rimasta ferita a causa di un cane. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 9 dicembre.

Stando alle prime ricostruzioni, la piccola sarebbe stata graffiata superficialmente vicino all'occhio da un quattrozampe, legato ad un panchina, insieme ad un altro esemplare.

Sul posto si sono portati i sanitari del 118 per la prima assistenza alla piccina, portata poi in ospedale per ulteriori accertamenti. Presente, oltre al genitore, anche il proprietario dell'animale, sentito e identificato dai Carabinieri.