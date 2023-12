Biella: in piazza San Paolo gli rubano la giacca con dentro il cellulare e il portafogli

Si è allontanato per andare in bagno, e al suo ritorno non ha più trovato la giacca che aveva lasciato sopra alla panchina con dentro portafogli e cellulare.

Il fatto è accaduto ieri giovedì 7 dicembre a Biella, in piazza San Paolo. A chiamare il 112 e a spiegare l'accaduto è stata una donna, ma il derubato è un 53enne di origini straniere che sporgerà denuncia contro ignoti presso la stazione dei Carabinieri di Biella. Dentro al portafogli l'uomo aveva una somma di circa 7 euro.