Natale a Biella tra luminarie, pista di pattinaggio e motori, FOTO

Nel fine settimana oltre alla pista di pattinaggio a Biella ci sono state altre attrazioni in città, come i kart.

Gli Amici del Kart di Biella sabato 25 novembre hanno allestito uno stand in piazza Santa Marta, dove gli interessati hanno potuto cimentarsi nella guida di questi 4 ruote grazie a un simulatore.

Il prossimo appuntamento è il 23 dicembre. Il Presidente Emanuele Crosa: "L'obiettivo mio è riuscire a trasmettere l'importanza di sapere guidare il kart. Mi piace avvicinare i ragazzi a questo sport, ma va sempre pratucato con molta attenzione. E poi in questo caso in particolare vogliamo portare gente in città, famiglie in via Italia".