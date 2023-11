Non avrebbe riportato conseguenze gravi il conducente dell'auto finito fuori dalla sede stradale. Il fatto è avvenuto nella giornata di oggi, 27 novembre, al Favaro, sulla strada per Oropa.

Sul posto, oltre al 118 per la prima assistenza e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del veicolo, anche gli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti di rito.