Incendio a Roppolo, intervento in corso dei Vigili del Fuoco (foto di repertorio)

A Roppolo sono risuonate le sirene dei Vigili del Fuoco per un incendio scoppiato per cause da accertare. L'allarme è stato lanciato intorno alle 19.30 di oggi, 25 novembre. Sul posto stanno operando le squadre di Biella. Seguiranno aggiornamenti.