Premio Biella Letteratura e Industria, la cerimonia di premiazione con Matteo Caccia

Il Premio Biella Letteratura e Industria si avvia verso la cerimonia conclusiva che si terrà sabato 25 novembre a partire dalle 17 presso l’Auditorium Città Studi a Biella, in corso Pella 2.

Alla conduzione, come da tradizione, ci sarà Matteo Caccia, autore e giornalista di Radio 24.

Ospiti d’onore della serata saranno i vincitori di questa XXII edizione che sono, lo ricordiamo: Antonio Franchini, vincitore del Premio Biella Letteratura e Industria 2023 con l’opera Leggere possedere vendere bruciare (Marsilio Racconti); Francesco Casolo, Premio Giuria dei Lettori con La salita dei giganti (Feltrinelli):Gian Arturo Ferrari, Premio Speciale della Giuria con Storia confidenziale dell’editoria italiana (Marsilio).

Un ruolo importante però lo avranno anche i lettori, grazie al nuovo concorso INTERVISTA I VINCITORI, promosso dal Premio Biella Letteratura e Industria in collaborazione con la Biblioteca Civica di Biella e BiblioBi. Un’iniziativa che, come il Concorso Scuole “Una domanda per autore” dedicato agli studenti delle Scuole Superiori del Piemonte, vuole promuovere la lettura delle opere finaliste e vincitrici attraverso un sempre maggiore coinvolgimento dei lettori.

Quante volte, al termine degli incontri di presentazione di libri, alla fatidica domanda “Ci sono domande? compare il gelo in sala? Ecco, con il concorso INTERVISTA I VINCITORI, i lettori avranno la possibilità di anticipare le loro domande tramite una cartolina digitale accessibile dal sito e sui canali social del Premio tramite QR Code. Su questa pagina sarà possibile selezionare testo e autore, porre una domanda e inviarla. Le cartoline con QR Code saranno disponibili anche presso le biblioteche partner del progetto.

Matteo Caccia sceglierà, a proprio insindacabile giudizio, le migliori domande e le porrà agli autori durante la Cerimonia di Premiazione.

In palio, per gli autori delle domande a uno dei tre vincitori, la cena con gli autori, che si terrà il 25 novembre presso la sala esposizioni di Città Studi, e due biglietti per uno spettacolo della stagione teatrale di Biella.

La serata proseguirà con la premiazione degli studenti vincitori del Concorso Scuole “UNA DOMANDA PER AUTORE” e del vincitore del Premio Lions Bugella Civitas PER LA MIGLIORE RECENSIONE ai libri finalisti.

Infine, spazio alla tavola rotonda LETTORI ED EDITORI, UN FUTURO DI SFIDE, condotta da Alberto Sinigaglia, giornalista e presidente del Polo del ‘900 di Torino, a cui prenderanno parte Gian Arturo Ferrari e Antonio Franchini. Sarà presente anche Rosaria Carpinelli, agente letterario per alcuni tra i/le più importanti autori e giornalisti/e italiani tra cui Gianrico Carofiglio, Lucia Annunziata, Daria Bignardi, Giancarlo De Cataldo, Beppe Severgnini.