Biella, alla Biblioteca Civica danneggiamenti e comportamenti poco rispettosi

Maleducazione e ineducazione sono due facce della stessa medaglia nella società contemporanea? Un tempo si diceva che gli alunni erano maleducati, in quanto anche se i genitori avevano inculcato loro i precetti della buona educazione i figli non li avevano messi in pratica; ora, invece, si pensa al contrario e si è passati alla fase della ineducazione, ossia alcuni genitori non hanno insegnato ai figli le buone maniere del comportamento da tenere in tutti i luoghi pubblici. Così a farne le spese è stata anche una sala della Biblioteca Civica di Biella, lasciata in condizioni deprecabili.

“Abbiamo dovuto togliere i tavoli per la consultazione da quella sala perché purtroppo l'inciviltà l'ha fatta da padrone – dice l’assessore alla Cultura Massimiliano Gaggino -. Stiamo predisponendo un servizio di sorveglianza e videosorveglianza più puntuale, considerando che in passato avevamo già trovato libri scritti e strappati, nonchè situazioni imbarazzanti nell'ambito dei servizi igienici”.