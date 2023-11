Golf Club Cavaglià: i risultati di Coppa e le classifiche di novembre, FOTO

Team Cervino vince la Coppa Castagne e Vino Novello

La Coppa Castagne e Vino Novello (18 buche, louisiana medal a 5 giocatori) si conferma uno degli appuntamenti più apprezzati del calendario del Gc Cavaglià. Domenica mattina riscaldati da una bella giornata di sole e allietati dalle caldarroste e calici di novello alla partenza shotgun delle 10,30 si sono presentate ben 33 squadre per il numero record di 165 giocatori. La sfida terminata nel pomeriggio, a colpi di birdie e eagle è stata vinta dai portacolori del Golf Cervino Maquignaz-Favre-Vulcano-Turotti-Mc Neill con l’eccellente score lordo di 55 (-13), dove si segnala anche la hole in one di Filippo Maquignaz al par 3 della buca 10. Nel netto vittoria del team Ferrero-Treves-Tacchini-Corona-Belfiore con 51, seguiti da Peretti Cucchi-Cafagno-Lorenzetti-Serra- Perrone con 52 e Allisone-Uberti-Poesio-Micu-Grassidonio con 53. A chiudere la giornata il ristorante del club La Prateria Steak House ha ospitato un’ottima cena a base di stinco e polenta.

Gli Spigolon/Angiulli nella Coppa Fondo Edo Tempia

Il mese di novembre, al Gc Cavaglià, si è aperto con l’evento benefico Coppa Fondo Edo Tempia (18 buche Louisiana a 2 Stableford) che ha visto al via 40 coppie. Nel lordo al 1° posto Spigolon Marco/Angiulli Leonardo con 41 punti. Nel netto vittoria di Achilli Piero/Achilli Massimiliano con 45 seguiti da Rossi Elena/Bucino Simone con 43 e Librasi Marco/Candeo Davide sempre con 41. Prima coppia mista Gaeta Giuseppe/Malinverni Silvia con 41.

Borri nella Piccaia Golf Cup

Sabato al Gc Cavaglià si è giocato il recupero della Piccaia Golf Cup (18 buche Stableford 2 categorie) che ha premiato i migliori con opere dell'artista Giorgio Piccaia.

Di seguito l’elenco dei premiati:

1a categoria: 1° lordo Giovanni Borri Cavaglià 23, 1° Netto Matteo Aldegheri Crema 39, 2° Netto Simone Lacagnina Cavaglià 35.

2a categoria: 1° Netto Ermann Tussidor Valle d'Aosta 42, 2° Netto Tommaso Andreotti Settimo 40. 1° Ladies Balikisu Bali Lawal Milano 32. 1° Seniores Roberto Marcianesi Cavaglià 38.

Premiazione finale Apericup by Selecar

Domenica si è svolta la premiazione finale del Circuito Apericup By Selecar che ha visto primeggiare dopo 6 tappe Massimo Stesina (1° lordo) ed Enrica Aprile (1° netto). I vincitori si sono aggiudicati due Bushnell Phantom 2 (il GPS che dispone di oltre 38.000 campi precaricati in tutto il mondo).

Domenica la Relais San Desiderio Golf Cup, con soggiorno a estrazione

Questa settimana l’appuntamento agonistico al Gc Cavaglià sarà per la giornata di domenica. In programma la tappa del circuito Relais San Desiderio Golf Cup (18 buche Stableford 3 categorie).

Per ulteriori informazioni: 016.196.6771.