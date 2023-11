I prodotti del territorio: tornano le “Eccellenze del Piemonte in vetrina”.

Fino a fine novembre tornano sul territorio piemontese gli eventi di “Eccellenze del Piemonte in vetrina”, con un nuovo format e un ricco calendario di esperienze gourmet e cene tematiche, pensate per conquistare appassionati di cucina e buongustai.

Un progetto ideato da Visit Piemonte con la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, promosso da Regione Piemonte e realizzato in collaborazione con le ATL Alexala, ATL del Cuneese, Distretto Turistico dei Laghi, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, ATL Terre dell'Alto Piemonte - Biella, Novara, Valsesia e Vercelli - e ATL Turismo Torino e Provincia e, novità dell’edizione 2023, in partnership con gli Istituti alberghieri piemontesi.

LA CENA DI BIELLA, 16 NOVEMBRE 2023

Giovedì 16 novembre l’appuntamento sarà all’I.I.S. “Gae Aulenti” di Biella, presso la sede di viale Macallè 40/42, con lo chef Sergio Vineis del Ristorante Il Patio di Pollone (BI).

Dopo l’aperitivo di benvenuto, si gusterà come entrée l’uovo pochè su crema di castagne e patate, con crumble di Paletta di Coggiola P.A.T.

Il primo piatto, arricchito da grattata di Tartufo Bianco d’Alba, sarà composto dai fagottini di cavolfiore di Moncalieri al burro, nocciola e acciuga. A seguire, guancetta di maiale brasata alla birra Menabrea su polenta integrale morbida e sformatino di tobinambur. Pane alla zucca e, come dessert, torta di cioccolato gianduja con mele caramellate e crema al Ratafià di ciliegie.

Il tutto accompagnato dai vini del territorio.

Per ulteriori informazioni: alberto.peveraro@iisgaeaulenti.it

Incentrato sul Tartufo Bianco d’Alba, come testimone per valorizzare turisticamente tutto il territorio e promuoverne gli highlight, “Eccellenze del Piemonte in vetrina” è partito nel 2020 come progetto pilota e con gli anni è diventato un evento consolidato e diffuso sul territorio piemontese.

Ad aprire il calendario dell’edizione 2023, il 25 ottobre, è stato l’Astigiano, con la cena all’Agenzia di Formazione Professionale delle Colline Astigiane e la collaborazione della chef Mariuccia Roggero, del Ristorante San Marco di Canelli (AT); giovedì 9 novembre è stata la volta di Novara, presso l’Istituto Professionale di Stato “G.Ravizza”, con la chef Marta Grassi del Ristorante Tantris di Novara e martedì 14 di Novi Ligure presso l’I.I.S. “Ciampini-Boccardo”, con lo chef Andrea Ribaldone del Ristorante Lino di Pavia.

Dopo Biella, le “Eccellenze” approderanno martedì 21 novembre a Mondovì (CN) presso l’I.I.S. “Giolitti-Bellisario”, con lo chef Jerome Migotto del Ristorante Le Piemontesine di Igliano (CN); mercoledì 22 novembre a Domodossola (VB), presso la sede dell’Istituto Professionale Paritario Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera “Mellerio Rosmini”, con lo chef Matteo Sormani del Ristorante Walser Schtuba di Formazza (VB). Infine, giovedì 23 novembre a Torino, presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Giovanni Giolitti”, con lo chef Christian Mandura del Ristorante Unforgattable di Torino.

Contestualmente ad ognuna delle cene, come di consueto, si svolgono i press tour alla scoperta dei territori.

«La quarta edizione delle “Eccellenze del Piemonte in vetrina” inaugura il suo ricco calendario di cene diffuse, solo a pochi giorni dal nuovo premio, come miglior meta enogastronomica italiana secondo le recensioni online, confermando una vocazione consolidata e riconosciuta a livello dell’intera regione. Questa volta alcuni tra i nostri straordinari chef lavoreranno insieme ai ragazzi e agli insegnanti degli Istituti alberghieri delle varie province, elaborando accoglienza e preparazioni per celebrare un elemento dall’ineguagliabile valore come il Tartufo Bianco d’Alba, accostandolo ai prodotti e ai vini locali: sarà di nuovo una grande festa della miglior enogastronomia piemontese, tassello chiave del nostro appeal turistico» dichiara Vittoria Poggio, Assessore alla Cultura, Turismo e Commercio della Regione Piemonte.

«È davvero emozionante coinvolgere gli Istituti alberghieri piemontesi in un evento come "Eccellenze del Piemonte in vetrina - sottolinea il Presidente del CdA di Visit Piemonte, Beppe Carlevaris - Questa iniziativa permette di mettere in risalto non solo le produzioni locali e gli chef, ma anche il prezioso lavoro di formazione rivolto ai giovani che si stanno preparando per entrare nel settore della ristorazione. Rendere partecipi e coinvolgere in sinergia studenti e docenti in progetti di promozione legati al Tartufo Bianco d'Alba e le eccellenze regionali è un modo meraviglioso per far crescere una nuova generazione di chef e professionisti che potranno rappresentare e promuovere la cucina straordinaria del Piemonte. Questi giovani diventeranno gli artefici e gli ambasciatori di una straordinaria cultura culinaria, arricchendo e innovando le tradizioni gastronomiche della nostra regione».

«È un onore poter ospitare nel nostro Istituto un evento di questa portata, in cui la didattica si mette al servizio delle eccellenze del territorio piemontese, pertanto ci teniamo a ringraziare tutti gli sponsor che l’hanno reso possibile, nonché gli organizzatori – sottolinea il Dirigente scolastico dell’I.I.S. “Gae Aulenti” di Biella, Marialuisa Martinelli - Oltre a promuovere e valorizzare l’enogastronomia del Piemonte, questa cena ha un alto valore esperienziale per i nostri studenti, che si misureranno con un menu improntato sui prodotti locali e regionali, come nocciole, castagne e tartufo, lavorando fianco a fianco con una personalità di spicco della cucina d’autore. I piatti proposti sono stati scelti infatti dallo chef Sergio Vineis in collaborazione con i docenti di enogastronomia delle classi quinte delle tre sedi Biella, Mosso e Cavaglià.

La presenza del nostro istituto professionale alberghiero a Biella può essere una spinta positiva per la valorizzazione della vocazione gastronomica e turistica del territorio: rinnoviamo quindi il nostro impegno nell’accompagnare la formazione delle future risorse umane per il settore, anche attraverso iniziative di eccellenza come questa. Siamo inoltre davvero contenti di poter mostrare i nostri laboratori territoriali per l’occupabilità completamente rinnovati, sia nei locali sia nelle attrezzature.

Gli interventi hanno migliorato la cucina centrale e precisamente la linea per la produzione e la cottura di lievitati in ambito di panificazione ed arte bianca e l’accesso alla sala da pranzo, con la creazione di una postazione con vetrine refrigerate, per il servizio e la mescita del beverage. Infine un locale è stato destinato a cantina per la conservazione dei vini a temperatura ambiente, completa di vetrine refrigerate e non, di diverse étagère con un’area office con postazione per docenti e alunni per le lezioni in ambito enologico e di sommellerie».

Per ulteriori informazioni: ATL TERRE DELL’ALTO PIEMONTE – SEDE DI BIELLA Tel. 015 351.128.