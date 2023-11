Centro Ufologico Nazionale, fra scienza e fake news: l’incontro biellese.

Il CUN, Centro Ufologico Nazionale è un ente privato di controllo no-profit per lo studio, la catalogazione e la divulgazione dei fenomeni UFO. Giovedì 16 novembre si terrà l’incontro per discutere del metodo scientifico per riconoscere fake news, fonti, dati e informazioni attendibili, a favore della corretta informazione, con la collaborazione di Big Picture Learning, CTV e Orizzonti creativi APS.

Alle ore 20:30, presso Via Orfanotrofio 16, a Biella, sarà possibile assistere alla conferenza e ascoltare i seguenti relatori: PINOTTI Roberto (sociologo giornalista scrittore) - Presidente CUN e ICER; TAMBELLINI Moreno (scrittore) ricercatore scientifico; MARCUCCI Franco (scrittore) - Archivio storico. Durante l’incontro saranno presenti Riccardo Marchetti, coordinatore CUN regionale e Alberto Pernici, Coordinatore CUN provinciale.