Non vedono il vicino da qualche giorno e temono il peggio: a Chiavazza scatta l'allarme

Non vedono da qualche giorno il vicino di casa e, temendo il peggio, allertano il 112. L'allarme è stato lanciato ieri, 6 novembre, nel rione di Chiavazza, a Biella.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e al 118, anche i Carabinieri: una volta all'interno, hanno trovato il residente in evidente difficoltà. Dopo la prima assistenza, è stato trasportato in ospedale per accertamenti.