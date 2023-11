Asini in strada, da Mongrando una chiamata al 112: “Potenziale pericolo alla viabilità” (foto di repertorio)

Ancora asini in giro per le strade. L'ultima segnalazione è arrivata ieri, intorno alle 21, a Mongrando, con la presenza di tre esemplari in mezzo alla carreggiata. A detta del richiedente potevano causare problemi alla circolazione.

Sul posto i Carabinieri che, in breve tempo, hanno rintracciato il proprietario. Lo stesso ha poi recuperato gli animali in serata.