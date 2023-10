Biella, Ben rivà an Riva: la Festa Patronale 2023.

Il prossimo fine settimana il rione Riva si appresta a festeggiare la ventesima edizione del Ben rivà an Riva - Festa Patronale della Parrocchia San Cassiano: un evento che negli anni ha saputo conquistare Biella ed il Biellese .

Sabato 7/10 nella Chiesa di San Cassiano, alle ore 21:00, si terrà la rassegna corale Genzianella e… con la partecipazione della CORALE POLESANA di Nichelino (TO), del Coro TRECIME di Abbiategrasso e naturalmente del Coro Genzianella Città di Biella che festeggia i 70 anni di attività.

La serata è ad ingresso libero e le offerte raccolte saranno devolute alla Mensa il Pane Quotidiano.

Domenica 8 Ottobre dalle 10:00, i volontari di Croce Rossa Italialana-Biella, AIB-Biella Orso, Protezione Civile di Biella allestiranno un’esposizione di mezzi e di stand con le proprie attività.

Alle ore 10:30 verrà celebrata la Santa Messa nella piazza San Cassiano.

Per la pausa pranzo gli Amici della Panissa di Albano Vercellese prepareranno 500 porzioni che potranno essere consumate direttamente sul posto (sarà possibile anche l’asporto e i buoni saranno disponibili in piazza dal mattino).

Nel pomeriggio tantissime attrazioni e divertimento per tutte le età:

- GIOCHI d’na VIRA: oltre 30 giochi di legno di una volta sparsi per il quartiere per far divertire i bambini insieme a mamme e papà.

- live music con: CENTO’S Band (pop Music) GREEN RIBBONS (Rock Blues) KIZMET (alternative rock) esibizioni con la scuola di Danza l’Arabesque e dimostrazioni di pattinaggio con ASD BI Rolle.

- Alle 16:00 la distribuzione della NUTELLATA BENEFICA: una merenda che piace proprio a tutti e negli anni ci ha permesso di donare quasi 30.000 euro in beneficienza a vari enti del Biellese.

Il ricavato di quest’anno sarà devoluto alla Mensa il Pane Quotidiano (Caritas Biella – Ass. La Rete).

Pillole di Street Art Riva Festival: Lo spettacolo di Adrian Kaye alle ore 17.15 in piazza S.G.Bosco chiuderà la giornata di festa per la gioia di grandi e piccini.

Un ringraziamento all’Assessorato alle Manifestazioni della Città di Biella, a tutti gli sponsor, ai commercianti del quartiere, alle famiglie e ai volontari dell’Ente Manifestazioni Biella Riva e della Parrocchia San Cassiano, per l’aiuto e la collaborazione fornita alla realizzazione di questo evento.

ADRIAN KAYE

Attore, mimo, clown di poche parole e tanti sorrisi. "Hardcore streetperformer" come lui ama definirsi.

Si forma alla Guildford School of Acting "GSA" ed anche alla "Desmond Jones School of Mime".

Adrian debutta in strada nel lontano febbraio 1988, nella piazza di Covent Garden, nel cuore di Londra.

Dall'Inghilterra, alle più importanti piazze Europee, fino all'Italia, dove partecipa a quasi tutti i Buskers Festival.

Il suo show è un misto di pantomima, improvvisazione, semplici ed efficaci gag da seguire tutto d'un fiato. Un baule pieno di semplici oggetti che prendono vita, una mimica facciale ben costruita e l'interazione con i passanti, danno vita ad uno spettacolo di grande comicità. Uguale e sempre diverso al tempo stesso, cambia e si adatta al pubblico ed al contesto.