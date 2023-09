Doppio incidente stradale nel Biellese senza gravi conseguenze. Il primo è avvenuto ieri pomeriggio a Graglia: a rimanere danneggiati, nell'urto, due specchietti di un camper e di un automezzo, condotti da due uomini di 75 e 50 anni. Entrambi hanno poi compilato il modello cid.

Ugual sorte anche nel Cossatese per un sinistro avvenuto in serata. Sul posto anche i Carabinieri di Mottalciata per gli accertamenti di rito.