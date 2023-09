Ciclista travolta da un'auto a Gaglianico, non è in pericolo di vita (foto di repertorio)

Non è in pericolo di vita la donna di 56 anni che, a bordo della sua bici, è stata travolta da un'auto guidata da un biellese di 83 anni. Il sinistro è avvenuto ieri, intorno alle 14, in via Cavour, a Gaglianico.

Subito assistita dal personale sanitario del 118, la ciclista è stata trasportata all'ospedale per le cure del caso. Sul posto anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi che accerteranno la dinamica dell'accaduto. Sembra che la causa sia da attribuire ad una mancata precedenza.