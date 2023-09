Il cortile dei Pellegrini al Santuario di Graglia si anima con le sculture in pietra di Cecilia Martin Birsa FOTOGALLERY

Il cortile dei Pellegrini al Santuario di Graglia si anima con le sculture in pietra di Cecilia Martin Birsa - Foto Catia Ciccarelli per newsbiella.it

Che bella sorpresa per i pellegrini che salgono al Santuario di Graglia e visitano il Cortile dei Pellegrini. Sul percorso campeggiano le sculture in pietra di torrente di Cecilia Martin Birsa. Si tratta di animali selvatici del territorio, per lo più migratori, in armonia con l'ambiente che li ospita e che fanno riflettere sull'importanza di salvaguardare il nostro ecosistema. Un grande lavoro, un'esperienza che coinvolge i sensi, in cui si sentono forte il cuore dell'artista e l'amore per la natura. Da scoprire.