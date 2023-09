Coppa Piemonte, altri 4 punti per la Virtus Biella

Quattro punti per la Prochimica Virtus Biella nel secondo triangolare del primo turno di Coppa Piemonte giocato nel tardo pomeriggio di domenica a Novara. Nella prima partita contro lo Scurato Novara è arrivato un successo per 3-0 al termine di una partita condotta in assoluto controllo: 18-25, 20-25, 20-25 i parziali. Nel secondo incontro, invece, ha prevalso l'Issa Novara per 2-1 al termine di una vera e propria battaglia sportiva: 25-22, 24-26, 26-24 i tre tiratissimi parziali.

In questa giornata tutte le ragazze di Rudi Rastello e Maurizio Venco sono scese in campo: spazio dunque anche alle giovanissime del 2008 per accumulare preziosa esperienza. Nota di merito per la palleggiatrice De Pretto che ha avuto l'importante compito di sostituire Civallero, tenuta precauzionalmente a riposo nel secondo incontro a causa di un leggero infortunio subito durante il riscaldamento. Hanno giocato: Ginella, Cavaliere, Gasperini, Resini, Porta, Human Lopez, Fornasier, Cutellè, De Pretto, Caneparo, Cavallero, Vercellino, Silletti.

Con questi 4 punti la Prochimica Novarese Virtus Biella sale a quota 9 in classifica, attestandosi in 16ª posizione. Decisiva per centrare la qualificazione al turno successivo l'ultima giornata in programma sabato prossimo quando le nerofucsia scenderanno in campo a Cigliano contro le padrone di casa (9 punti) e il Verbania (10 punti) entrambe imbattute fino ad ora.

C'era anche la Virtus Biella con un suo stand alla “Cittadella dello Sport Biellese”, l'evento organizzato dall'Amministrazione Comunale di Biella in piazza Martiri della Libertà nell'ambito della settimana europea dello sport EWOS affiancata dalla campagna #BEACTIVE. L'obiettivo dichiarato della manifestazione è quello di avvicinare i giovani alla pratica dello sport in quanto veicolo sociale e culturale fondamentale nella crescita individuale. E anche in questo la Virtus Biella vuole essere grande protagonista.