ASD Oropa Outdoor, Torneo di Pickleball su erba, a Oropa.

Grande divertimento e agonismo sabato 16 settembre presso l’impianto sportivo di Oropa, dove si è tenuto il primo Torneo di Pickleball, sport emergente anche in Italia dopo il grande successo riscontrato in America, in una versione particolare caratterizzata dal fondo in erba sintetica. Poiché questa superficie non consente l'utilizzo della palla ufficiale in “plastica bucata”, è stata ideata una variante con palline depressurizzate da tennis.



Nella giornata di sabato 16 settembre si sono svolti due tornei: uno femminile e uno maschile. Il primo è stato vinto dalla giovanissima Lodovica Motta, sedicenne studentessa del Liceo Classico e promessa a livello nazionale di tennis tavolo. Tutto in famiglia anche per quello maschile, dove a vincere è stato lo zio di Lodovica, Federico Motta, che ha battuto in un’entusiasmate e bilanciata finale Roberto Poletti, con il punteggio finale di 9-11, 12-10, 11-9. Terzo classificato Francesco Bidese, anch’egli atleta di tennis tavolo che ha voluto provare questo coinvolgente nuovo sport con racchetta. Nonostante la differenza rispetto alla versione “tradizionale” del gioco, data dalla diversa tipologia delle palline e del fondo di gioco, gli atleti hanno dichiarato la loro soddisfazione e di aver sperimentato con piacere questa versione particolare del Pickleball.



Nonostante il tempo piovoso, il torneo si è svolto regolarmente grazie alla copertura mobile che l'associazione ha predisposto per coprire tutta la superficie dell’impianto polisportivo: una soluzione che permetterà di svolgere anche altre attività con qualsiasi tempo atmosferico.

L’obiettivo degli organizzatori è di ripetere due volte l'anno questo torneo, uno nella tarda primavera a inizio giugno ed uno a metà settembre, facendolo diventare un appuntamento fisso per tutti gli appassionati di sport con racchetta che vogliono divertirsi con uno sport particolare in un ambiente eccezionale come la conca d'Oropa.



La premiazione finale ha visto la distribuzione dei premi offerti da aziende biellesi partener dell'associazione che hanno permesso che la quota di iscrizione fosse interamente devoluta al Liceo G. e Q. Sella mediante l'acquisto del materiale per le attività di PCTO del Liceo Artistico realizzate proprio in collaborazione con l'Associazione Oropa Outdoor.