Tor des Géants 2023, è sfida a due tra Romain e Colle: ecco le posizioni dei biellesi FOTO e VIDEO

Primi importanti aggiornamenti dall'edizione 2023 del Tor des Géants. Guida la classifica generale il francese Olivier Romain, seguito a ruota da Franco Colle e dal canadese Galen Reynolds. In quarta e quinta posizione, invece, Julien Chorier e Gianluca Galeati.

Tra le donne, invece, spicca la top 5 composta da Emma Stuart, Sophie Grant, Jocelyne, Lisa Borzani e Xie Wenfei.

Proseguono nella loro corsa anche i nostri runners biellesi: in 126° posizione Mauro Cagliano, in 128° Cristian Carelli, in 211° Chiara Tallia, in 380° Riccardo Eulogio, in 450° Antonio Renna, in 513° Claudio Bocchino, in 514° Enrico Correale, in 665° Giuseppe Natale e in 907° Nicolò Munarin. Si ritira, invece, Marco Bogino.