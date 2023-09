Golf Cavaglià risultati gare e prossimi eventi, FOTO

Doppio appuntamento questa settimana al Golf Club Cavaglià.

Sabato farà tappa la Golfitaliano Cup By Cantine Santadi Road To Picciolo Golf Resort (18 buche, Stableford 3 categorie - Iscrizioni esterni gara + green fee 70€, soci 20€) con finale nazionale in Sicilia presso il Pìcciolo Etna Golf Resort & SPA.

Domenica si giocherà il Memorial Stefano Valente by M&A (18 buche Stableford 3 categorie - Iscrizioni esterni gara + green fee 70€, soci 20€) che premierà i migliori con bottiglie di vino pregiato. La gara fa parte di un circuito di 3 prove by M&A che si svolgeranno nel corso della stagione a Cavaglià con premio finale al 1° classificato netto (somma dei 3 score). L’ultima tappa è prevista per domenica 22 ottobre. Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it