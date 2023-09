Basket femminile, la BFB ho ripreso tutte le attività

Nell'arco delle ultime due settimane, il Basket Femminile Biellese è tornato ad operare a pieno regime. Hanno inizio le più grandi il 28 agosto con un'impegnativa preparazione atletica in vista del prossimo campionato di Serie B che inizierà ad ottobre.

Nella prima settimana di settembre è stata la volta delle giovanili. Quest'anno il programma della compagine biellese è quella di presentare al via, oltre la prima squadra neopromossa in B, anche tre giovanili: under 17, under 15 e la nuovissima under 13. Proprio quest'ultime due hanno disputato domenica scorsa due amichevoli con le pari età Ardor Bollate, raggiunta nel ritiro di Gaby, dopo solo una settimana di allenamenti. Anche se sono tante le facce nuove e qualcuna ancora alle prime esperienze, già si sono viste le ossature delle squadre. Bfb impegnata anche a promuovere il basket e le attività sociali sul territorio.

Venerdì 15 settembre sarà presente alla Pigiama Run organizzata da Lilt, corsa benefica il cui ricavato andrà ad aiutare i bambini malati di tumore. Il giorno 16, presso la palestra Salesiani di Biella, aprirà le porte a tutte le ragazze e le bambine nate fino al 2016 per un Open Day rosa, organizzato in collaborazione con i Paladini, società di minibasket biellese. Sarà presente sabato 23 settembre alla Cittadella dello Sport, tradizionale manifestazione che ogni anno si svolge in Piazza Martiri a Biella, dove si potrà conoscere ed avvicinare il mondo della palla a spicchi. Il giorno successivo collaborerà con il Fondo Edo Tempia alla Festa dei Bambini che si svolgerà nel parco di Piazza Zumaglini di Biella. Infine, novità di quest'anno, la Bfb porta il basket femminile anche a Cossato.

È un ritorno alla Leonardo da Vinci, la palestra che ha visto vent'anni fa i natali della Bfb. Sarà l'occasione per le ragazze del cossatese, nate tra il 2009 e il 2013, di entrare a fare parte dell'unica compagine femminile di basket in rosa. Per info e iscrizioni tel. 3470837381 -3492916806