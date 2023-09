Bando PCTO e certificazione competenze: dalla Camera di Commercio 90mila euro per favorire il raccordo scuola-lavoro

Supportare la partecipazione delle imprese a percorsi per lo sviluppo delle competenze trasversali e l’orientamento: questo l’obiettivo del bando “PCTO e certificazione competenze 2023” della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte.

Destinatarie della misura sono micro, piccole e medie imprese con sede legale e/o unità locali nelle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli; le imprese richiedenti devono essere attive, in regola con il pagamento del diritto annuale e degli obblighi contributivi ed iscritte al Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola-Lavoro.

Le agevolazioni del bando camerale consistono in un contributo a fondo perduto per l’attività di tutoraggio svolta dall’impresa in riferimento a uno o più stage PCTO stipulati con istituti scolastici di secondo grado (licei, istituti tecnici e professionali) realizzati negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.

«Accogliere studenti nella propria realtà aziendale rappresenta un esempio di responsabilità sociale d’impresa e un’efficace via di confronto tra scuola e mondo del lavoro» commenta Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. «La presenza di uno scollamento tra i reali bisogni delle imprese e le scelte formative intraprese dai giovani è infatti tangibile, anche nelle province del nostro territorio, dove la difficoltà di reperimento di profili professionali oscilla tra il 40% e il 45% secondo i dati Excelsior. Con questo bando vogliamo sostenere l’impegno delle nostre imprese nel coinvolgere i giovani in esperienze lavorative già durante il percorso di studi – sottolinea Ravanelli – offrendo una preziosa opportunità per compiere scelte consapevoli per il proprio futuro e sviluppare competenze professionali aggiornate e realmente spendibili».

L’importo del contributo è modulato in base alle ore di tutoraggio svolte e varia da un minimo di 500 euro (per almeno 120 ore) fino ad un massimo di 1.000 euro (oltre 240 ore), importi che salgono rispettivamente a 625 euro e 1.250 euro per i percorsi finalizzati alla certificazione delle competenze. Alle imprese in possesso del rating di legalità verrà inoltre riconosciuta una premialità di 200 euro. Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo, comprendente uno o più progetti PCTO: nel monte ore saranno calcolate tutte le ore di tutoraggio svolte, anche in modo non continuativo, dal 01/01/2023 al 31/12/2023, anche nel caso in cui il percorso abbia avuto inizio nel 2022 o termini nel 2024, purché alla data di presentazione della domanda il percorso risulti concluso e valutato.

Le richieste di contributo vanno trasmesse esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma ReStart https://restart.infocamere.it a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 20 settembre 2023 ed entro le ore 21:00 di venerdì 31 gennaio 2024. L’accoglimento delle domande, previa verifica dei requisiti di ammissibilità, avverrà in base all’ordine cronologico di presentazione.Bando e modulistica sono disponibili sul sito www.pno.camcom.it; maggiori informazioni possono essere richieste alla Camera di Commercio - Servizio Promozione (promozione@pno.camcom.it; telefono 015/35.99.332-354-371).