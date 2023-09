Cade bidone con pezzi di ferro da un furgone, uno di questi colpisce un ciclista di 75 anni

È stato medicato sul posto il ciclista di 75 anni, residente in Valle Cervo, finito a terra con la sua bici. Il sinistro è avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 15, nel comune di Cerrione.

Stando alle prime ricostruzioni effettuate dai Carabinieri, un furgone con alla guida un 22enne dell'Eporediese avrebbe perso per strada un bidone contenente alcuni pezzi di ferro. Uno di questi avrebbe colpito in pieno il pensionato in bici.

A seguito della caduta sull'asfalto, avrebbe riportato alcune escoriazioni al ginocchio e al polso. Sul posto, oltre ai militari dell'Arma, anche i sanitari del 118 per la prima assistenza al malcapitato.