Ex funicolare al Piazzo, il Pd chiede un consiglio comunale aperto

"L’offerta del nostro partito al sindaco Corradino di collaborazione per risolvere il problema della funicolare è caduto nel vuoto. Il problema è nato sotto la giunta Cavicchioli ed è continuato durante l’attuale consiliatura immutato, fino al recente fermo fino a data da destinarsi. Sugli organi di stampa leggiamo di dichiarazioni dell’attuale amministrazione che affermano tutto e il contrario di tutto. È giusto e doveroso verso la città trovare una soluzione, a prescindere dalla causa contro Maspero decisa a settembre 2022 dalla giunta Corradino e sulla quale chiederemo aggiornamenti: lo dobbiamo, tutti insieme, ai biellesi e a un quartiere, il Piazzo, che con la funicolare gratuita e nonostante tutti gli indiscutibili problemi dell’impianto è rinato e che non può tornare indietro nel tempo. Riteniamo necessario che siano sentiti con urgenza i tecnici che si occupano dell’impianto e della sua manutenzione in un consiglio comunale aperto, per poter avere basi di conoscenza certe su cui lavorare celermente. Depositeremo quindi in questi giorni la richiesta di convocazione, sperando che anche le altre forze politiche in consiglio vogliano appoggiare questa nostra iniziativa".