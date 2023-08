Colpita alla testa da un sasso sul monte Bondone, biellese di 25 anni ferita in Trentino (foto di repertorio)

Una biellese di 25 anni è rimasta ferita sul monte Bondone, in Trentino Alto Adige. Il fatto è avvenuto nella mattinata di oggi, 6 agosto, ad una quota di circa 21 metri.

Stando alle prime ricostruzioni, la giovane stava per cominciare l'attacco della ferrata Segata al Doss d'Abramo e non aveva ancora indossato il casco di protezione quando, all'improvviso, è stata colpita alla testa da un sasso.

Insieme a lei un escursionista che ha subito dato l'allarme. Sul posto è arrivato l'elisoccorso con a bordo personale sanitario e tecnico del Soccorso Alpino per la prima assistenza alla malcapitata. La stessa è stata poi trasportata in ospedale per le cure del caso.