Rifugio “Nel Bosco di Alice”: A Sordevolo un parco acquatico naturale

Il canyoning, detto anche torrentismo, è uno sport acquatico che consiste nella discesa di strette gole percorse da piccoli corsi d'acqua; ma questa è una descrizione troppo risicata per poter spiegare al meglio, a parole, ciò che si trova a Sordevolo: si tratta di un vero e proprio parco acquatico naturale, nel quale Stefano – titolare del rifugio Nel Bosco di Alice – organizza attività con adulti e bambini.

Presso il rifugio, infatti, si ha la possibilità di essere accompagnati da Stefano, che è una guida alpina con l’abilitazione di canyoning, per provare l’ebbrezza di scivolare tra i piccoli canali del torrente Elvo e di godere delle bellezze che il nostro territorio ci offre.

La discesa consiste in un percorso di circa tre ore e mezza e lungo circa 2,5 km, animato da tuffi, scivoli naturali scavati nella roccia dall’acqua e scalate con la corda. Il percorso, svolto nel torrente Elvo, è adatto a tutti: è richiesta soltanto un’acquaticità di base ed un’età minima di 10 anni. Questo tracciato viene chiamato “infernone”, proprio perché è caratterizzato da “gole” scavate dall’acqua, ed è uno dei tratti naturalistici più particolari che si possano incontrare nel territorio biellese durante attività come questa.

Il materiale necessario per l’attività – muta, caschetto e imbrago da canyoning – verrà fornito direttamente dal rifugio; sono richiesti, da casa, solo un costume da bagno ed una scarpa da ginnastica. Dal punto di ritrovo all’inizio del percorso ci sono soltanto 15 minuti a piedi.

“Nel Bosco di Alice” è una location immersa nel cuore della natura di Sordevolo; situato accanto al torrente Elvo, il rifugio – oltre ad essere sede di attività come alpinismo e canyoning – dispone di un ristorante e di due camere per il pernottamento. È inoltre a disposizione per il noleggio dell’attrezzatura da ferrata.

Quest’estate ospiterà una serie di eventi con menù dedicato chiamati “A cena con l’Alpinista”, all’insegna di alpinismo e arrampicata; i prossimi appuntamenti saranno: venerdì 4 agosto con l’ospite Manolo e venerdì 11 agosto con l’ospite Matteo Della Bordella.

Il rifugio, facilmente raggiungibile a piedi con soli 2 minuti di camminata, si trova a Sordevolo (BI) in Regione Prera. Per qualsiasi difficoltà di raggiungimento, lo staff è a completa disposizione.

Per informazioni attività di canyoning: Cell. 349 5112481

Per informazioni Rifugio: Cell. 375 5477184 – info@rifugionelboscodialice.it

