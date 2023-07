Alessandro Marcantoni e Matteo Pozzato resteranno alla Chiavazzese ‘75

La Chiavazzese ‘75 comunica ufficialmente che i giocatori Alessandro Marcantoni e Matteo Pozzato saranno ancora blucremisi nella stagione 2023/2024.

Alessandro Marcantoni, classe 1999 di ruolo difensore centrale e chiavazzese DOC, non ha bisogno di presentazioni. Il nostro centrale si appresta a vivere l’ennesima stagione in blucremisi dopo una breve parentesi al Vigliano di Promozione. Difensore possente, abile nel gioco aereo e costante nelle prestazioni, Marcantoni nella scorsa stagione ha fatto registrare 10 presenze in campionato ed una rete siglata in una delle sfide più delicate della stagione trascorsa. Quando il tecnico Ariezzo l’ha chiamato in causa, lui si è fatto sempre trovare pronto senza mai sbagliare un appuntamento, mettendo in campo ogni volta tutta la sua professionalità ed eleganza che lo caratterizzano dentro e fuori dal terreno di gioco. La Chiavazzese è la sua seconda casa e noi siamo felici di poter proseguire con lui il progetto societario.

Matteo Pozzato, classe 2003, è un centrocampista di rottura abile nel catturare la sfera e dotato di grande senso di inserimento tra le maglie delle retroguardie avversarie. Inesauribile in linea mediana e con una grinta eccezionale, Pozzato viene insistito tra i mediani più temuti della categoria anche per via dell’impetuosità travolgente che a volte caratterizza il giocatore. Nell'annata conclusa qualche mese fa sono state 23 le presenze per lui e un gol siglato. Vista la giovane età tutto è dalla sua parte e, con il nostro staff tecnico, avrà l’ulteriore possibilità di poter compiere il vero salto di qualità e diventare un giocatore totale sotto tutto i punti di vista. Siamo onorati di poter proseguire con Pozzato la nostra strada.