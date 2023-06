Al Parco Commerciale Gli Orsi arriva l’estate con un ricco calendario di attività

Il Parco Commerciale Gli Orsi ha in programma un fitto calendario di eventi per l’estate 2023. Da giugno fino ad agosto tanti ospiti e attività per intrattenere la comunità locale nei mesi più caldi dell’anno.

Si parte venerdì 16 giugno alle ore 18.00 con il Meet&Greet dei diEFFE Bros, all'anagrafe Frederick e David, i due fratelli di Bardolino, che hanno raggiunto un milione di iscritti sul loro canale Youtube, ad oggi tra i più famosi content creator del web. A seguire domenica 25 giugno dalle ore 16.00, tutti i più piccoli potranno conoscere Bing e Flop, le mascotte ispirate ai personaggi per l'infanzia più amati del momento, creati dall'inglese Ted Dewan e che hanno ispirato la famosa serie cartoon britannica che avuto successo in tutto il mondo.

Grande ritorno a Gli Orsi per LaSabri&Pika, la coppia di influencer e youtuber più amata dai giovanissimi che, sabato 1° luglio alle ore 17.00, saranno ospiti del Parco Commerciale per un Meet&Greet con i loro fan. Per i più grandi, l’appuntamento a ritmo di musica è domenica 9 luglio dalle ore 20.30 con il DJ Set “Voglio tornare negli anni’ 90”, che metterà il meglio della disco music del periodo, dalle boyband e “all girl band” internazionali ai pezzi italiani più ballati del decennio.

Nella seconda metà di luglio, si fa il pieno di risate grazie agli ospiti dei due spettacoli che vedranno protagonisti alcuni noti comici di programmi televisivi: il primo è Max Cavallari, attore, comico e cabarettista italiano, che ha calcato i palchi di tutta Italia sfornando tormentoni insieme all'amico e collega Bruno Arena con cui formava il duo “I Fichi d'India”, e regalando risate a Zelig, Colorado e ora a Only Fan - Comico Show che sarà a Gli Orsi sabato 15 luglio alle ore 20.00. A salire sul palco venerdì’ 21 luglio alle ore 20.00 ci sarà Beppe Braida, il noto comico e cabarettista italiano che ha partecipato e condotto diversi programmi televisivi di intrattenimento. È possibili riservare il proprio posto per ciascuno spettacolo inquadrando il QR code disponibile sul sito www.gliorsi.it e i canali social del Centro, oltre che su tutto il materiale informativo.

L’ultimo evento in programma è rivolto ai più piccoli che, sabato 5 agosto alle 17.00, alle 18.00 e alle 19.00, potranno essere spettatori e ascoltare le Letture animate della Pimpa, il personaggio immaginario protagonista dell'omonima serie a fumetti italiana ideata dal fumettista Altan. Il Parco Commerciale Gli Orsi è quindi aperto a tutti per vivere, tra risate e compagnia, momenti indimenticabili di un’estate da ricordare.

Calendario delle attività

16 giugno, ore 18.00: Meet&Greet con i diEFFE Bros.

25 giugno, dalle ore 16.00: Meet&Greet con Bing e Flop.

1° luglio, ore 17.00: Meet&Greet con LaSabri&Pika.

9 luglio dalle ore 20.30: DJ Set - “Voglio tornare negli anni 90”.

15 luglio, ore 20.00: Spettacolo con sedute di Max Cavallari.

21 luglio, ore 20.00: Spettacolo con sedute di Beppe Braida.

5 agosto, ore 17.00, ore 18.00 e ore 19.00: Letture animate della Pimpa.

Per maggiori informazioni, visita il sito www.gliorsi.it