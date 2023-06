Nessun ferito ma un paio di parapedoni danneggiati: è il bilancio dell'incidente stradale avvenuto in via Rosselli, a Biella, poco prima delle 6 di ieri, 8 giugno. Coinvolte due biellesi alla guida di 24 e 53 anni. Sul posto i Carabinieri per i rilievi di rito che accerteranno la dinamica del sinistro.