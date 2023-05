Birra Elvo inaugura venerdì la 4° edizione del “Beer Garden” estivo

È stabilita per questo venerdì, 2 giugno, l’apertura ufficiale - per tutta la stagione estiva fino alla fine di settembre - del “Beer Garden” di Birra Elvo a Graglia, giunto quest’anno alla sua quarta edizione con tantissime novità. Quest’anno, infatti, resterà aperto anche il venerdì, con i seguenti orari: venerdì (dalle 17:30 alle 23), sabato (dalle 17 alle 23) e domenica (dalle 11:30 alle 22).

Oltre ad offrire birre artigianali della casa - alla spina e in bottiglia -, il garden è specializzato in panini gourmet con carni affumicate e cotte a bassa temperatura (come pulled pork, brisket, baltimora) e offre una selezione di taglieri di salumi e formaggi del territorio. E poi ancora piatti classici del BBQ americano (come texas ribs, mix BBQ, carpaccio di picanha home-made) e carni alla griglia selezionate su prenotazione. Patatine, sfizioserie fritte, il “Cru Burger” (preparato con tartare di Angus e prodotti stagionali) e la tartare di Angus al piatto sono le novità della stagione estiva di quest’anno.

Anche quest’anno, il Beer Garden sarà un punto di incontro importante per gli appassionati di ciclismo: Josif e Raoul hanno realizzato un nuovo parcheggio dedicato alle bike, con paline di ricarica per le e-bike e per le auto elettriche, grazie al nuovo impianto fotovoltaico.

Tante le attività che si potranno fare direttamente sul posto, come visite guidate al birrificio, yoga (gli appuntamenti verranno stabiliti a breve) ed un punto di sosta per i cavalli. Per rimanere aggiornati su tutto il programma estivo, è possibile seguire le pagine Facebook (www.facebook.com/birraelvo) e Instagram (www.instagram.com/birraelvo) del Birrificio.

Il Beer Garden si trova presso la sede del Birrificio Elvo, ovvero a Graglia, in via Casale Gatto 12. Per info e prenotazioni: Tel. 339 1037846 (preferibilmente via WhatsApp).