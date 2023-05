46enne colpito dal tronco di un albero, in codice giallo all'ospedale

Aggiornamento ore 19

Ha 46 anni ed è di origini albanesi l'uomo rimasto ferito nei boschi di Valdilana. Stando alle ricostruzioni del caso, stava tagliando un albero quando all'improvviso è stato colpito da un tronco. Ora si trova all'ospedale di Novara. Sul posto i i Vigili del Fuoco di Biella e Ponzone, insieme ai Carabinieri e al personale dello Spresal.

Il fatto

Non sono ancora note le condizioni di salute dell'uomo rimasto ferito nei boschi di Valdilana. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 26 maggio, alla piante di Barbato.

Stando alle prime ricostruzioni, sembra che fosse impegnato a tagliare alcune piante quando all'improvviso una di queste l'avrebbe travolto. In breve tempo, il malcapitato (di cui non si conoscono ancora le generalità) è stato assistito dal personale sanitario del 118 e caricato a bordo dell'elisoccorso in direzione dell'ospedale di Novara in codice giallo. Seguiranno aggiornamenti.