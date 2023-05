iella Chiavazza: Allarme gas in via Cairoli, ricerca dell'origine con la strumentazione dei Vigili del Fuoco - Foto Catia Ciccarelli per newsbiella.it

Un forte odore di gas ha messo in allarme i residenti di un condominio in via Cairoli a Chiavazza e i Vigili del Fuoco si sono immediatamente portati sul posto con la strumentazione idonea per la ricerca dell'origine dell'eventuale perdita.

I controlli sono stati effettuati negli alloggi e sulle auto parcheggiate nella via e al momento sembrerebbe che l'allarme sia fortunatamente rientrato.