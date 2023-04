Visual marketing: buoni motivi per scegliere le shopper ecologiche

Le shopper personalizzate, per le aziende e i professionisti che desiderano promuovere la propria attività, rappresentano una soluzione ideale per farsi pubblicità, sia per il loro carattere discreto che per la convenienza economica che le caratterizza. Queste borse sono in grado di raggiungere una fascia di pubblico piuttosto ampia, e contribuiscono a veicolare i valori del brand. Al tempo stesso trasmettono l’intento, da parte del marchio, di accogliere e promuovere un approccio green, che può essere condiviso con i dipendenti e con i clienti, sia potenziali che effettivi: tutto questo contribuisce ad accrescere lo spirito di appartenenza al brand.

Guida alla scelta

È possibile comprare le shopper personalizzate, per esempio, su StampaSi, leader nel nostro Paese per la fornitura di gadget promozionali. Ma quali sono gli aspetti che devono essere tenuti in considerazione in vista della scelta? La qualità dei materiali è senza dubbio un fattore prioritario, così come le dimensioni (sia la profondità che la larghezza). Occorre prestare attenzione, poi, alla tipologia di manici e ai colori. Come si può notare, dunque, sono tanti gli elementi che possono essere sfruttati per una comunicazione mirata. Le borse in cotone, nel momento in cui vengono personalizzate, consentono di soddisfare il bisogno di unicità di tutti, anche in base al tipo di contesto di destinazione: si può trattare della palestra, del luogo di lavoro, della scuola, e così via. Ma, in fin dei conti, le borse possono diventare anche degli accessori di moda.

Come utilizzare le shopper personalizzate

Le shopper in cotone, con la loro morbida consistenza, fanno della versatilità il proprio punto di forza. Si tratta di borse che possono essere ripiegate e che, proprio per questo motivo, possono essere riposte nello zaino o nella borsa senza difficoltà, così che esse siano sempre a portata di mano in caso di necessità. Una soluzione alternativa rispetto alla tanto deprecata, comunque, può essere individuata nelle buste di carta, che però dovrebbero usate soprattutto per portare e trasportare oggetti poco pesanti e poco ingombranti, come per esempio i capi di abbigliamento. In più c’è da tenere conto del fatto che le buste di carta non sono lavabili; pertanto se si macchiano devono essere rimpiazzate da un modello nuovo.

I materiali ecologici

Quel che è certo è che ci sono materiali che non solo sono robusti, ma si rivelano anche molto resistenti all’acqua. Si pensi per esempio alle borse in tnt, che sono realizzate con il polipropilene, un materiale riciclabile al 100% e per di più biodegradabile. Quello che ne deriva è un non tessuto che si produce dall’unione, ottenuta con reazioni chimiche, delle fibre tessili. I sacchetti ecologici offrono un sacco di vantaggi rispetto agli omologhi in plastica, a cominciare dalla loro maggiore longevità, dovuta alla loro resistenza. Sono ideali, dunque, per trasportare lo scatolame del supermercato, i libri o altri oggetti ingombranti e pesanti.

La diffusione delle shopper ecosostenibili

Da qualche anno a questa parte le borse e le shopper realizzate in materiali ecosostenibili si stanno diffondendo sempre di più, come si può notare camminando tra gli scaffali di un supermercato o, più semplicemente, nel corso di una passeggiata in città. Queste borse, infatti, vengono usate non solo per fare la spesa, ma anche per tenere con sé e trasportare oggetti di cui ci può essere bisogno nella vita di tutti i giorni. Di certo è cresciuta la sensibilità dell’opinione pubblica nei confronti dei temi ambientali, come dimostra il fatto che già a gennaio del 2011 la UE aveva deciso di abbandonare i sacchetti usa e getta in plastica, ritenuti inquinanti per l’ambiente, promuovendo la loro sostituzione con buste riciclabili e realizzate con materiali naturali.

Perché scegliere le shopper ecologiche