Ancora vincente la SPB Esso Maxemy, Aosta superata 3 a 0

Un’altra vittoria in trasferta per la SPB Esso Maxemy, questa volta impegnata ad Aosta. Una partita a senso unico, con i ragazzi di coach Bonaccorso che hanno portato agilmente a casa tutti e tre i set giocati. Nei primi due parziali ci sono state poche difficoltà, con il vantaggio che è subito stato ampio. Il terzo è stato più combattuto, ma i biellesi sono riusciti a vincere, portando a casa i tre punti in palio per il campionato di Serie D. La prossima gara sarà infrasettimanale, giovedì sera, per il recupero della trasferta a Ciriè contro PVL.

“Le partite in trasferta nascondono sempre qualche insidia - dice il palleggiatore Thomas Spinello - Bisogna adattarsi alla palestra e agli spazi, noi l’abbiamo fatto molto bene, partendo concentrati. Soprattutto nei primi due set siamo stati in vantaggio e abbiamo vinto abbastanza agevolmente. Dobbiamo lavorare per rimanere concentrati durante l’arco di tutta la partita, senza rilassarsi troppo pensando di aver già vinto. Siamo una squadra giovane, dobbiamo lavorare tutti insieme per migliorare sempre di più. Durante la settimana ci continueremo ad allenare al meglio, per continuare sulla nostra strada.”

La SPB Esso Maxemy continua a vincere e mantiene saldamento il terzo posto in classifica. Un grande campionato per i biellesi, che si sono affermati come una delle potenze del girone unico di Serie D.

Volley Aosta - SPB Esso Maxemy 0-3

Parziali: 16-25; 17-25; 18-25.

Tabellino: Badini 0, Bottigella 23, Mazzoli 11, Pelle 12, Pozzi 4, Rege 3, Spinello 3. Liberi Pelosini, Ressia. NE: Castelli, Rolando, Sarasino, Vicario.