Cane investito a Pray, il furgone non si ferma. La proprietaria: “Maja è morta davanti ai miei occhi”

Non si è mai preparati nel dire addio al proprio animale da compagnia. Quando poi la perdita avviene in modalità violente, il dolore può tramutarsi in delusione e rabbia. E ciò che è accaduto lunedì 27 marzo, tra le 9.30 e le 10, nel comune di Pray, dove un cane meticcio di quasi 9 anni è stato travolto in pieno da un furgone che procedeva a forte velocità lungo la strada.

In quel momento, Maja si trovava in compagnia della sua padrona. “Aveva l'argento vivo addosso – racconta – Stava attraversando la carreggiata per raggiungermi prima che la tragedia si consumasse. Sono stata l'ultima persona che ha visto in questo mondo, non meritava una fine simile”.

L'impatto è tremendo, l'animale perde la vita all'istante. “E invece di fermarsi e lanciare l'allarme, il conducente del mezzo ha proseguito la sua corsa. Io sono rimasta lì, con la mia Maja senza vita tra le braccia – sottolinea – Non auguro a nessuno di vivere simili momenti. È stato davvero straziante”.

Ora, sono in corso i dovuti accertamenti per dare un volto al responsabile. Da lì l'appello dei proprietari: “È stata compiuta un'ingiustizia. Se qualcuno ha visto qualcosa si faccia avanti e lo segnali alle forze dell’ordine”.