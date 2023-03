Incendio boschivo a Cerrione, in azione i Vigili del Fuoco (foto di repertorio)

Intervento dei Vigili del Fuoco a Cerrione per un incendio boschivo scoppiato intorno alle 16 di oggi, 23 marzo. Ignote, al momento, le cause del rogo. Una volta sul posto, le squadre hanno spento le fiamme in poco meno di un'ora.