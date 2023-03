Ubriaco disturba clienti a Gaglianico, poi ferisce tre Carabinieri: arrestato

Stanotte, a Gaglianico, i militari della Stazione Carabinieri di Candelo, coadiuvati da personale della Sezione Radiomobile del N.O.RM. della Compagnia Carabinieri di Biella, hanno tratto in arresto un 49enne del posto, gravato da vicende penali per reati contro il patrimonio, la persona, la famiglia, la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, in materia di stupefacenti ed armi, poiché ritenuto responsabile del reato resistenza a pubblico ufficiale (art.337 c.p.).

Predetto, in stato di ebbrezza per l’assunzione di alcolici, dopo aver arrecato disturbo agli avventori di un locale notturno, ubicato in Gaglianico, ha inveito contro i militari della Stazione Carabinieri di Candelo, giunti in loco su disposizione della Centrale Operativa a seguito della richiesta di personale di quel locale. L'uomo, da subito poco collaborativo e dall'atteggiamento provocatorio, è stato riportato alla calma e accompagnato presso la Stazione Carabinieri procedente per accertamenti ma, improvvisamente, è andato in escandescenze e, mentre veniva contenuto dai militari della Stazione di Candelo e da un equipaggio della Sezione Radiomobile, ha colpito con uno schiaffo al volto un Brigadiere dell’Arma.

Successivamente l’arrestato era ancora agitato e, nuovamente contenuto dai militari dell’Arma, ha ripreso la propria condotta violenta, venendo riportato alla calma e, nel frangente, sgomitando e tentando di divincolarsi, ha colpito altri due Carabinieri. I tre militari feriti, visitati presso il citato nosocomio, hanno riportato lesioni giudicate, per uno di loro, guaribili in giorni 7 mentre per gli altri due in giorni 5.

L’arrestato, su disposizione del Pubblico Ministero, prontamente informato, veniva ristretto presso le camere di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo. In seguito l’arresto veniva convalidato e l’Autorità Giudiziaria di Biella ne disponeva la Custodia Cautelare in Carcere.