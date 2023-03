Brc, tutti i risultati del fine settimana

UNDER 19

12.03.23 VII Torino – Biella Rugby 38-8 (15-3)

Marcatori. Mete: Mondin. Calci di punizione: Moretti

Biella Rugby: Negro; Nardi, Moretti, Caputo (cap.), Panizza; Tolnai, Fusaro; Gregori, Trocca, Mafrouh; Cafaro, Buturca; Zavallone, Casiraghi, Gibello. A disposizione: Stanichievici, Mondin, Censullo, Molinatti, Bocca.

Pietro Giordano, coach: “Partita mai in discussione per i padroni di casa che si impongono fin da subito sui nostri ragazzi. La mancanza di concentrazione e la presa di responsabilità nelle decisioni importanti hanno condizionato la partita. Continueremo a lavorare sodo per far fronte alle dure partite che ci aspettano”.

UNDER 17/15 F

11.03.23 a Biella attività interregionale

U15 Biella - Volvera 6-5; Ivrea - Cus Torino 12-2; Biella - Ivrea2 5-7; Ivrea2 - Volvera 7-3; Biella Cus Torino. 12-3

Squadra Azzurra: Cerchiaro (cap.), Ferrando, Siletti, Sferrazza, Romano, Armando, Costanza, Gorea, Smiraldi.

Squadra Bianca: Balzano (cap.), Panizza, Francesco, Miniscalco, Ronc, Turato, Bersano, D’Orta, Nagliati.

Fabiana Alaimo, coach U15: “Prima e unica tappa in casa per la squadra U15F, in questa bellissima giornata di sole, la franchigia Piemontese scende in campo con due squadre: Biella e Ivrea. Giornata non semplice per le nostre giocatrici che partono sotto tono, soffrendo la prima partita ma che la vince. Si è vista la difficoltà nel sostegno vicino e nella pressione in difesa. Durante il corso delle altre partite si è visto che le squadre hanno espresso un modesto gioco offensivo, sfruttando bene il movimento del gioco aperto e avendo sempre una superiorità numerica. La partita più importante è stata il derby, dove si sono viste da parte di entrambe le squadre, bellissime azioni sia personali che di gruppo”.

Roberto Mazzei, coach U17: “Il torneo è stato vinto dalla franchigia ligure che ha avuto la meglio su Volvera e Ivrea. Posto d’onore per le eporediesi che, anche se hanno sofferto contro le liguri perdendo cinque mete a una, ma giocando bene e in armonia, vincendo quattro mete a una contro Volvera”.

SELEZIONE PIEMONTESE U16

12.03.23 A Parma

Tra le fila della rappresentativa regionale erano presenti sei atleti biellesi: Francesco Avanzi, Andrea Meneghetti, Pietro Rava, Raul Cacopardo, Riccardo Rossi e Alessandro Chiorboli.

Il tecnico Marco Porrino: “I ragazzi si sono comportati molto bene e sono riusciti a vincere 5-3 contro Friuli Venezia Giulia e a pareggiare 7-7 con la Liguria”.