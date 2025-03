Grande affluenza a Cossato, aperto il nuovo supermercato Lidl

Grande affluenza questa mattina, 20 marzo, a Cossato, per l'apertura del nuovo supermercato Lidl di via Matteotti. Il nuovo edificio, moderno, con un ampio parcheggio esterno in grado di ospitare più di 100 mezzi (oltre ad un'area verde pubblica con 90 alberi e arbusti piantumati), sostituirà lo storico store di via Maffei, inaugurato nel 2007.

Al taglio del nastro erano presenti, oltre ai dirigenti del punto commerciale, anche l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Enrico Moggio. Termina così l'intervento urbano che, in poco più di due anni, ha portato all'abbattimento di ex Caravel ed ex Tricot, assieme alla riqualificazione dell'intera area.

“È il traguardo di un grande progetto – sottolinea il primo cittadino - che riqualifica l'ingresso di Cossato. Un'opportunità commerciale per Lidl che ha scelto di investire sul nostro territorio ma anche per la nostra comunità che assiste ad un nuovo volto della città. I commenti sono entusiasti e positivi. Non solo di cossatesi ma anche di molti cittadini residenti fuori dal nostro comune. C'è soddisfazione per la creazione di questa sinergia tra pubblico e privato che ha portato a questi eccellenti risultati”.