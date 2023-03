Cossato, demolito l'ex Tricot: ora inizia bonifica. Moggio: “L'obiettivo? Aprire entro la fine dell'anno” (foto di M. Baù per newsbiella.it)

Come annunciato nei giorni scorsi, si è conclusa nella giornata di ieri, 1° marzo, l'opera di demolizione dell'ex Tricot di Cossato. Tabella di marcia rispettata, realizzata in assoluta sicurezza e con pochi disagi alla viabilità.

Ora inizia la fase di bonifica, come sottolineato dal sindaco Enrico Moggio: “Avrà luogo non solo la sistemazione dell'area ma anche la rimozione dei detriti così da cominciare i lavori. L'obiettivo? Aprire entro la fine dell'anno”. Intanto, si continua a percepire grande soddisfazione tra i cittadini per il progetto che si sta realizzando: le impressioni sono più che positive.

Resta un pizzico di rammarico per un luogo che ha formato migliaia di adolescenti e giovani biellesi ma, a detta di tanti, era un passo necessario per riqualificare un luogo da tempo trascurato e abbandonato a se stesso.