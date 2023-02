Doppio incidente stradale nella mattinata di ieri, 5 febbraio. A Gaglianico, stando alle prime ricostruzioni, un'auto è finita fuori strada lungo la Trossi per cause da accertare. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Stradale. Intorno alle 12, invece, incidente tra mezzi a Biella. Sembra che non ci siano feriti. Sul posto gli agenti della Locale.