20 anni di BFB, logo speciale e tante iniziative all'orizzonte

Era il 2003 quando il noto imprenditore cossatese Piero Gaudino fondava il Basket Femminile Biellese. Un'intuizione che dava alla città di Biella anche una squadra femminile in grado di raggiungere la Serie A nel campionato 2010/11.

La crisi economica del Biellese degli anni successivi non risparmiava neppure il mondo dello sport. La società faceva un passo in dietro e ripartiva dalla Promozione, scalando le categorie arrivando a disputare la Serie B negli anni 2020/21 e 2021/22.

Quest'anno la società laniera compie vent'anni e si accinge a festeggiare con una serie di iniziative sul territorio biellese e non solo. Inizierà con alcune partite "fuori sede". Già a partire dal pomeriggio del giorno 4 febbraio, l'Under 14 sarà ospite all'Aguggia di Cossato, in ricordo della vecchia Leonardo da Vinci, affrontando Novara, una delle realtà più forti della categoria. Sarà poi la volta della prima squadra che disputerà La partita casalinga del 10 febbraio ad Ivrea, anche per festeggiare la partnership con la locale Lettera 22, società che da anni fornisce giocatrici alla Bonprix BFB.

Altre iniziative stanno prendendo forma e verranno svelate nel corso dell'anno. I dirigenti stanno tentando di portare a Biella le Final 4 di Serie C femminile, categoria dove la Bfb è al comando nel proprio girone, mentre si stanno organizzando raduni per tutte le categorie esordienti e under 13 del Biellese.Intanto la Società presenta il logo del ventennale: il tradizionale logo blu-arancio si arricchisce della scritta 2003-2023 e viene completato da una corona d'alloro dorata.