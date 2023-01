Lutto a Cerrione, è morta Mafalda Migazzo: un esempio del volontariato

Dolore a Cerrione per la morte di Mafalda Migazzo, mancata ieri mattina all'affetto dei suoi cari. Aveva 79 anni. Meno di un'anno fa era rimasta vedova dell'amato marito Sergio.

A ricordarla, in queste ore, il sindaco Anna Maria Zerbola: “Cittadina cerrionese fin dalla nascita, era conosciuta da tutti per le sue qualità di moglie e mamma esemplare di Giorgio, Cristina e Sabrina. Ma soprattutto per la sua abnegazione nel fare volontariato. Da sempre curava gli addobbi, le pulizie, i lavori nelle chiese di Magnonevolo. Disponibile 24 ore per necessità relative alla vita cristiana. Qualsiasi persona sia stata nella sua abitazione notava il giardino predisposto alla coltivazione di fiori che avrebbero ornato le chiese. Attenta e contenta per ogni iniziativa che coinvolgeva il suo paese Magnonevolo. Lascia nel dolore i tre figli, i fratelli e i parenti tutti. L'amministrazione comunale partecipa al dolore della famiglia per la perdita di una persona che del volontariato ne è stata un esempio”.