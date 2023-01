Vittoria in rimonta per la SPB Esso Maxemy, 3 a 1 contro Romagnano

Si allunga la striscia di vittorie consecutive per la SPB Esso Maxemy, che vince un altro incontro, questa volta contro la Pavic Romagnano. La partita si è giocata a Paruzzaro, in condizioni precarie per i biellesi, privati dei due liberi Ressia e Pelosini e del centrale Sarasino, tra assenze e infortuni.

La squadra di coach Bonaccorso non parte benissimo, pecca un po’ di concentrazione e perde il primo set a sorpresa, dopo aver avuto ben otto punti di vantaggio. Dal secondo in poi le cose si rimettono a posto, con Mazzoli e Bottigella che salgono in cattedra, disputando una buonissima prestazione offensiva. “Guardando la classifica poteva sembrare una partita facile - dice il centrale Tommaso Rege -. Ma noi sapevamo che non sarebbe stato così, infatti abbiamo faticato ad ottenere questa vittoria. Abbiamo concesso agli avversari il primo set, poi con il prosieguo della partita siamo riusciti ad imporre il nostro gioco e portarci a casa i 3 punti. Un bel modo per chiudere il girone d’andata e per prepararci al meglio per tutte le sfide che ci aspettano.”

Un risultato molto positivo anche in vista della classifica, perché Montanaro ha perso 3 a 2 contro Cuneo, diminuendo il vantaggio a soli 4 punti sulla SPB. Questa settimana la Serie D è in pausa, avendo finito il girone d’andata.

Pavic Romagnano - SPB Esso Maxemy 1-3

Parziali: 25-23; 22-25; 19-25; 5-25.

Tabellino: Bottigella 17, Dellapina 1, Mazzoli 21, Pelle 10, Pozzi 5, Rege 8, Sarasino 0, Spinello 7. Liberi Maio. NE: Badini, Pelosini (L), Rolando, Vicario.