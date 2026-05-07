Biella, con la moto si schianta contro un'auto in sosta: giovane in ospedale

Attimi di preoccupazione nella mattinata di oggi, 7 maggio, per un sinistro stradale che ha visto coinvolto un giovane.

È successo intorno alle 9.30, in strada per Ronco, a Chiavazza, nel comune di Biella: stando alle prime ricostruzioni, il 18enne avrebbe perso il controllo della sua moto e sarebbe finito contro un’auto in sosta.

Nell’impatto, avrebbe riportato ferite da codice verde. Subito assistito dal personale sanitario del 118, è stato poi trasportato al Pronto Soccorso per le cure del caso.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale, impegnati nella raccolta dei rilievi che stabiliranno le cause dell’accaduto.