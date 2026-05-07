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CRONACA | 07 maggio 2026, 13:00

Biella, con la moto si schianta contro un'auto in sosta: giovane in ospedale

Sul posto 118 e Polizia Locale.

Biella, con la moto si schianta contro un'auto in sosta: giovane in ospedale (foto di repertorio)

Biella, con la moto si schianta contro un'auto in sosta: giovane in ospedale (foto di repertorio)

Attimi di preoccupazione nella mattinata di oggi, 7 maggio, per un sinistro stradale che ha visto coinvolto un giovane. 

È successo intorno alle 9.30, in strada per Ronco, a Chiavazza, nel comune di Biella: stando alle prime ricostruzioni, il 18enne avrebbe perso il controllo della sua moto e sarebbe finito contro un’auto in sosta. 

Nell’impatto, avrebbe riportato ferite da codice verde. Subito assistito dal personale sanitario del 118, è stato poi trasportato al Pronto Soccorso per le cure del caso. 

Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale, impegnati nella raccolta dei rilievi che stabiliranno le cause dell’accaduto.

g. c.

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