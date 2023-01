Trofeo Ilario Ormezzano Sai, SPB chiude in seconda posizione

Bellissima esperienza per la SPB Ilario Ormezzano Sai, che ha giocato due partite contro squadre di Serie B, ben attrezzate e competitive: Vero Volley Monza e Volley Parella Torino. Le gare del torneo sono state disputate giocando tre set fissi, ai 25 punti, ognuno dei quali concedeva un punto in classifica. Ad aggiudicarsi la prima edizione del Trofeo Ilario Ormezzano è stato il Volley Parella, contro cui i biellesi hanno giocato la prima partita del mattino.

Un 2 a 1 molto combattuto, con tutti i set finiti con uno scarto minimo, e la SPB in grande spolvero, con una serie di colpi molto efficaci da tutte le posizioni del campo. La seconda gara è stata tra Vero Volley e Parella, conclusa 2 a 1 per i vincitori del torneo, in rimonta, dopo un primo set ai vantaggi. L’ultima partita è stata quella tra SPB Ilario Ormezzano Sai e Vero Volley, finita 2 a 1 per i biellesi, aiutati da qualche errore di troppo della giovanissima formazione lombarda. Sicuramente un’esperienza positiva per tutti i giocatori di coach Carlos Di Lonardo, che hanno espresso un buon livello tecnico in campo e l’atteggiamento giusto per continuare a vincere in campionato.

Il capitano Edoardo Gallo commenta così il torneo: “Il Trofeo Ilario Ormezzano Sai è stata una bella giornata di pallavolo! Data la lunga pausa dal campionato, abbiamo avuto modo di confrontarci contro due squadre di serie B e, tra alti e bassi, abbiamo espresso un buon gioco anche provando diverse formazioni. Grazie a Parella e Vero Volley per aver fatto parte della prima edizione di questo bel triangolare. La fase di ritorno inizia il 4 febbraio, contro Vercelli, che sta facendo bene in quest’ultimo periodo, quindi vi aspettiamo tutti al Palapajetta, per scaldare l’ambiente e godere della pallavolo maschile biellese!”

SPB Ilario Ormezzano Sai - Volley Parella 1-2

Parziali: 27-25; 23-25; 24-26.

Volley Parella - Vero Volley 2-1

Parziali: 25-27; 25-17; 25-18.

Vero Volley - SPB Ilario Ormezzano Sai 1-2

Parziali: 18-25; 25-20; 21-25.