Tennistavolo, grande serata di sport a Cossato

È stata una grande sarata quella di venerdì alla palestra Leonardo da Vinci di Cossato per il tennistavolo Splendor. L'impresa l'ha fatta la formazione Catto/Bau', fanalino di coda del girone che ha fermato per 3 a 3 il Vigliano dopo una bella e combattuta contesa. 2 vittorie per Paolo Furno contro Boggiani e Gritti e una vittoria di Riccardo Pegoraro con Gritti permettono alla formazione cossatese di fermare la forte formazione ospite e di alimentare ancora delle speranze di salvezza. UnipolSai di Bocchio/MB Line invece continua la striscia di vittorie con un perentorio 6 a 0 al T.T. Vercelli , con 18 set vinti complessivamente contro uno solo degli avversari rafforzando, visto il passo falso del Vigliano, il primato del girone.